Пограничники задержали в Луганской и Сумской областях двух граждан, нарушивших обязательства по самоизоляции

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Сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали двух граждан, нарушивших карантинные обязательства. Инциденты произошли в Луганской и Сумской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.

"На один из пунктов пропуска в Луганской области для выезда в Российскую Федерацию прибыла 44-летняя гражданка Украины. Во время проведения контрольных операций, пограничники установили, что 22 марта рейсом из Греции украинка прилетела в аэропорт "Борисполь", где собственноручно оформила информированное согласие на проведение обязательных мероприятий по самоизоляции в течение 14 суток. Но взятых на себя обязательств женщина не соблюдала, поскольку уже 27 марта прибыли в пункт пропуска "Милово", чтобы пересечь государственную границу", - указывается в сообщении.

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Женщина заявила, что планирует направиться в Луганск в гости к дочери, и о подписании информированного согласия на самоизоляцию якобы не помнит.

В пункте пропуска "Бачевск" (Сумская область), пограничники задержали 43-летнего мужчину.

"Во время прохождения пограничного контроля правоохранители установили, что гражданин Украины в начале недели во время пересечения государственной границы в этом же пункте пропуска предоставил информированное согласие на пребывание в самоизоляции в течение 14 суток с целью соблюдения противоэпидемических мероприятий. Но взятые на себя обязательства он также не соблюдал", - сообщает Госпогранслужба.

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Данные о нарушениях были переданы в Национальную полицию. На нарушителей были составлены административные материалы по стю 44-3 КУоАП "Нарушение правил карантина людей". Санкция статьи предусматривает штраф от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн.