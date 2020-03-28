"Голос" внес в Раду постановление об отставке главы Минздрава Емца, - пресс-служба партии

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Депутаты фракции "Голос" требуют уволить Илью Емца с должности министра здравоохранения на ближайшей внеочередной сессии парламента.

Об этом говорится в сообщении на сайте политсилы, передает Цензор.НЕТ.

"Илья Емец полностью провалил подготовку Украины к борьбе с коронавирусом. Провалил организацию тестирования населения. Заблокировал 67 млн гривен, за которые давно можно было купить тесты и защитные костюмы для врачей. Препятствовал внедрению второго этапа медицинской реформы. И пытался поставить смотрящего в Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины". За это он должен понести не только политическую ответственность. Его бездействие должны расследовать правоохранительные органы", - цитирует пресс-служба нардепа от "Голоса", члена парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Ольгу Стефанишину".

"Голос" требует назначить на должность министра здравоохранения независимого, компетентного и профессионального человека, который понимает процессы в системе здравоохранения и сможет принимать быстрые антикризисные решения в условиях пандемии, знает, как эффективно реализовать второй этап медицинской реформы, который должен начаться с 1 апреля.

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"Мы зарегистрировали (проект постановления. - Ред.) буквально несколько часов назад", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе "Голоса" в субботу.

В то же время на сайте парламента пока нет информации о регистрации проекта постановления.

Как сообщалось, министром здравоохранения 4 марта 2020 года был назначен директор государственного учреждения "Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины" Илья Емец.

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Топ комментарии
+24 Игорь Емец
правильно, ему 64 с хвостиком, скоро срок годности заканчивается
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28.03.2020 15:20
+20 Solo
Емец на посту министра МОЗ - это диверсия против Украины даже в обычной обстановке, не говоря уж об условиях серьёзной эпидемии. Вопрос - а кто пролобировал его назначение и что делать с теми депутатами, которые за него проголосовали?
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28.03.2020 15:26
+19 Шарик Корровский
Молодцы! Снимайте сруля, верните Супрун, пока не 200 000 трупов и мобильные крематории.!
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28.03.2020 15:22
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