Ухань, давший старт пандемии COVID-19, снимает жесткие двухмесячные ограничения

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Китайский город Ухань, который стал эпицентром коронавируса и откуда инфекция распространилась на весь мир, начал возвращаться к нормальной жизни после двухмесячного жесткого карантина.

Об этом сообщает "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

28 марта были вновь открыты некоторые транспортные услуги, а также районы Ухани - столицы центральной провинции Хубэй, где было зарегистрировано 3177 из 3299 смертей из-за коронавируса.

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Ранее власти города ввели жесткие меры: от запрета выходить на улицу до прекращения транспортного сообщения. Это однако не предотвратило распространение коронавируса в Китае и по всему миру.

28 марта представители здравоохранения Китая сообщили о 54 новых случаях заболевания, которые, по данным властей, были "импортированы" из-за рубежа.

Ранее сообщалось, что Ухань может полностью очиститься от коронавируса к концу марта.

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