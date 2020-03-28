В Киеве из-за коронавируса временно ограничили предоставление стоматологических услуг, - КГГА

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стоматолог

В Киеве временно ограничили предоставление стоматологических услуг, кроме неотложных случаев.

Об этом говорится в распоряжении №4 руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, передает Цензор.НЕТ.

"Деятельность субъектов хозяйствования, которая предусматривает предоставление стоматологических услуг, а именно: ортодонтия, ортодонтическая стоматология, хирургическая стоматология, терапевтическая стоматология, детская стоматология, должна быть временно ограничена. Конечно же, кроме неотложных случаев", - отметил советник Киевского городского головы, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко.

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Он пояснил, что основанием для принятия такого решения является забота о здоровье врачей и пациентов, ведь предоставление стоматологических услуг человеку, больному коронавирусной инфекцией, является опасным. В то же время, человек может не подозревать, что является инфицированным и переносить болезнь в легкой форме. Решение по поводу неотложности в каждом конкретном случае будет принимать непосредственно врач-стоматолог.

Коронавирус и карантин
карантин КГГА Киев COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+5 Володимир Мик
Люди рожают, лечат зубы, умирают... Может ещё ограничить предоставление медицинских услуг по родам?
А может ещё ограничить ритуальные услуги?
Ведь тоже есть риск заражения при этом.
Короче, не правильно всё это. Нельзя полностью остановить жизнь людей и их потребности.
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28.03.2020 15:57
+3 Rino Onix
Садите все огороды вдруг голод будет.
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28.03.2020 15:57
+2 belge
Правильно. Зубы скоро не понадобятся.
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28.03.2020 15:59
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