Лукашенко не хочет менять распорядок жизни из-за пандемии коронавируса: Лучше умереть стоя, чем жить на коленях

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лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Именно поэтому никакие вирусы не могут повлиять на его график.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на госагентство БелТА.

"Лучше умереть стоя, чем жить на коленях", - цитирует госагентство слова Лукашенко, сказанные журналистам телеканала ОНТ во время состоявшегося в субботу хоккейного матча.

Таким образом президент прокомментировал слова о том, что никакие вирусы не влияют на его график.

Журналисты спросили президента: может ли что-то остановить его от выхода на лед. "А зачем? Можно, но зачем? Я не понимаю... Здесь нет вирусов никаких. Это холодильник (ледовая площадка - ИФ). Самое лучшее здоровье! Лучше, чем спорт, особенно лед (ничего нет). Антивирусное лекарство, самое настоящее", - сказал Лукашенко.

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Коронавирус и карантин
карантин Лукашенко пандемия COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+14 Сергій Нік
Це путіну розкажіть пане Лукашенко, про коліна...
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28.03.2020 16:04
+13 Петро Такой
Цицерон колхозный)))
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28.03.2020 16:05
+12 Червоно-Чорний
но сурово брови мы нахмурим!...
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28.03.2020 16:07
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