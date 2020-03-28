Лукашенко не хочет менять распорядок жизни из-за пандемии коронавируса: Лучше умереть стоя, чем жить на коленях

7599

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Именно поэтому никакие вирусы не могут повлиять на его график.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на госагентство БелТА.

"Лучше умереть стоя, чем жить на коленях", - цитирует госагентство слова Лукашенко, сказанные журналистам телеканала ОНТ во время состоявшегося в субботу хоккейного матча.

Таким образом президент прокомментировал слова о том, что никакие вирусы не влияют на его график.

Журналисты спросили президента: может ли что-то остановить его от выхода на лед. "А зачем? Можно, но зачем? Я не понимаю... Здесь нет вирусов никаких. Это холодильник (ледовая площадка - ИФ). Самое лучшее здоровье! Лучше, чем спорт, особенно лед (ничего нет). Антивирусное лекарство, самое настоящее", - сказал Лукашенко.

Читайте также: Лукашенко не планирует отменять парад в Беларуси: "Господь нас должен хранить от коронавируса"