В стране есть компетентные люди, переворота бояться не нужно. Тем, кто муссирует эту тему, могу сказать одно - идиоты, - Аваков

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Украинцам не стоит бояться государственного переворота.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью "Бабелю", отвечая на вопрос о слухах касательно возможного госпереворота и установления диктатуры, передает Цензор.НЕТ.

"Тем, кто так думает и муссирует эту тему, могу сказать одно — идиоты! Я буду счастлив заниматься тем, что мне нравится, а не обслуживать товарищей, которые чего-то боятся, а потом просят "вот сейчас спасите нас". Давайте радоваться, что в стране находятся компетентные люди. За эти качества я уважаю своих сотрудников. Но другие думают иначе, говорят: "О, с*ка, статью написал — наверное, хочет быть президентом". Нет, я просто выполняю свою работу так, как должен. Я один из самых опытных членов правительства, поэтому могу, хочу и буду высказываться на любую тему. А президент у нас выполняет свою функцию, и у нас хороший президент. И премьер-министр тоже не дурак, а трудолюбивый, адекватный человек. Поэтому не бойтесь переворота. Если переворот будет, мы его победим в пользу украинского народа", - заявил он.

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