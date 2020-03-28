Первый случай коронавируса официально подтвержден на Харьковщине. ВИДЕО

Об этом в видеообращении сообщил председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, информирует Цензор.НЕТ.
"На Харьковщине зафиксирован официально первый случай коронавируса. Лицо находится в самоизоляции, болезнь протекает в легкой форме. Круг контактных лиц известен. Эти лица находятся под наблюдением врачей, проводятся соответствующие медицинские работы. Ситуация полностью контролируемая", - подчеркнул председатель ХОГА.
По его словам, госпитализация мужчине не нужна.
Алексей Кучер отметил, что область обеспечена тест-системами на выявление коронавируса. Решение по их использованию принимает врач.
По данным местного издания Медиапорт, пациенту меньше 30 лет, недавно он вернулся из Франции.
По данным пресс-службы ОГА, в контакте с больным было 17 человек. Все они находятся в самоизоляции. В обладминистрации также уточнили, что указанный случай является подтвержденной подозрением, о которое 25 марта сообщило в Харьковском лабораторном центре.
Напомним, вечером 25 марта в Харьковской области было зарегистрировано одно подтвержденное подозрение на COVID-19. Главный государственный санитарный врач Харьковской области, директор Харьковского областного лабораторного центра Минздрава Любовь Махота тогда сообщила, что подтвержденный в области случай не учитывается, поскольку алгоритмом ВОЗ предусмотрено обязательное подтверждение в национальной референс-лаборатории в Киеве.