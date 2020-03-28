Полиция имеет техническую возможность отслеживать перемещения людей во время карантина, но об этом речь не идет, - Аваков

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Министерство внутренних дел имеет техническую возможность отслеживать перемещения людей для соблюдения карантина, однако на данный момент речи об этом не идет.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью "Бабелю", отвечая на вопрос готовы ли правоохранительные органы в случае чрезвычайного положения отслеживать перемещение людей, чтобы соблюсти карантин, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что выступает против отслеживания перемещений людей даже в случае чрезвычайного положения.

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"Но если в случае чрезвычайного положения правоохранителям предоставят право нарушать приватность человека таким образом, то технически мы к этому готовы", - подчеркнул министр.

Аваков также уточнил, что на сегодняшний день ресурсов Национальной полиции и Национальной гвардии достаточно для того, чтобы поддерживать порядок в стране: "Сегодня наших сил достаточно, чтобы поддерживать порядок. Единственная важная проблема — средства защиты. Благодаря дополнительным средствам из резервного фонда мы, в том числе напрямую, покупаем их [средства защиты] в Китае. Скоро будет очередной рейс. Как правило, это защитные комбинезоны и респираторы — их можно использовать дольше, чем маски. Очень важный вопрос — средства дезинфекции на спиртовой основе, антисептики. Феноменальная вещь, Украина — один из крупнейших в Европе производителей спирта, в том числе технического, на основе которого делают антисептики. Но сейчас они у нас дефицит, продаются по бешеным ценам. Поэтому по моей инициативе мы на заседании правительства приняли решение — открыть все спиртовые заводы на полную катушку, включая те, что последние годы "придерживали", чтоб не было перепроизводства. Экспорт спирта запрещен. Еще одна проблема — акциз на технический спирт".