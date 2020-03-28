С 30 марта РФ полностью закроет границу, но будет пускать жителей ОРДЛО по российским паспортам

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украина,граница,рф

Правительство Российской Федерации приняло решение о закрытии движения через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска.

Соответствующее постановление от 27 марта размещено на сайте российского ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

Пересекать границу России смогут только дипломаты и члены официальных делегаций, водители грузового транспорта, жители Калининградской области, жители оккупированных территорий Луганщины и Донетчины с российскими паспортами, а также россияне, выезжающие из страны из-за смерти близкого родственника.

Срок действия распоряжения в документе не указан.

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Напомним, в пятницу, 27 марта, из Киева выехал поезд в Москву с 700 гражданами России, которые пожелали выехать из Украины в связи с пандемией коронавируса, в воскресенье он вернет на Родину граждан Украины.

Коронавирус и карантин
граница карантин Россия Донбасс COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+1 Володимир Мик
Кадыров реально запаниковал за свою жалкую жизнь. Он перекрыл любое передвижение людей в Чечне. Закрыл наглухо столицу Грозный...
Но этого ему показалось мало, слишком запуган он. Боится сдохнуть от короновируса.
Поэтому уже потребовал сажать "нарушителей", заболевших кононвирусом в изолятор, лишать их пищи и закапывать в ямах, приравняв заболевших к террористам.
По логике Кадырова, если человек вышел в магазин купить хлеб и не знал что он заражен, то его надо убить
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28.03.2020 17:00
+1 вау
С 30 марта РФ полностью закроет границу, но будет пускать жителей ОРДЛО по российским паспортам - Цензор.НЕТ 6572 А Зеленский хочет мира ! Россия и Мир - взаимоисключающие понятия , если кто не в курсе ....
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28.03.2020 17:07
+1 Olena
С 30 марта РФ полностью закроет границу, но будет пускать жителей ОРДЛО по российским паспортам - Цензор.НЕТ 6623
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28.03.2020 17:08
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