Количество случаев COVID-19 в Черновицкой области выросло до 59: трое пациентов в тяжелом состоянии, - ОГА

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В Черновицкой области по состоянию на 28 марта зафиксированы 59 случаев коронавируса.

Об этом сообщила Черновицкая областная государственная администрация (ОГА) на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По данным ОГА, по состоянию на 15-ту час в области было выявлено 59 больных коронавирусом. В медицинских учреждениях сейчас находятся 24 человека, еще 35 человек лечатся дома, поскольку не имеют симптомов.

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Отмечается, что трое пациентов, у которых вчера диагностировали коронавирус, в тяжелом состоянии. Сейчас больные находятся на кислородной дотации. Состояние остальных зараженных коронавирусом стабильное.

Кроме того, уже 5 жителям области удалось выздороветь от коронавируса. Также зафиксирован 1 летальный случай от COVID-19.



