В Сумах жителям запретили выходить на улицу без надобности, - горсовет

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карантин

Исполком Сумского городского совета принял решение об усилении ограничительных мер в Сумах на время карантина из-за коронавируса в Украине.

 Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Согласно решению исполкома, начиная с 28 марта и до завершения карантина жителям Сум и Сумской городской объединенной территориальной общины запрещается:

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  • покидать свои дома (разрешается только для передвижения на работу, посещение аптеки или магазинов, визита к врачу, проведения ритуальных обрядов, выгула животных, посещения правоохранительных органов или категорий людей, которым необходима помощь);
  • выходить на улицу без средств индивидуальной защиты;
  • пользоваться детскими и спортивными площадками;
  • передвигаться по улицам группами более двух человек, кроме некоторых случаев;
  • детям в возрасте до 14 лет передвигаться по улицам без сопровождения взрослых, а детям в возрасте от 14 до 18 быть на улице после 20:00;
  • курить, употреблять пищу и напитки в парках, скверах, лесопарковых зонах, прибрежных полосах;
  • посещать заведения, работа которых запрещена во время карантина.

При выходе на улицу граждане должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и по требованию правоохранителей обязаны предъявить эти документы, а также сообщить свое место проживания и цель, с которой вышли на улицу.

Коронавирус и карантин
карантин Сумы COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+10 Утилизация ватников
А как выйти в аптеку за маской, если у меня нет маски, чтобы выйти в аптеку за маской?
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28.03.2020 17:22
+10 SANDY
ідіоти.... мабуть, теж в Трускавці курси закінчували..... Перебування на свіжому повітрі, в сонячну погоду, взагалі виключає можливість підхопити цю заразу(якщо не контактувати з хворим)... Носіння маски на вулиці - повний нонсенс(тільки закриті приміщення)...
Вершина дибілізму - "посещать заведения, работа которых запрещена во время карантина"(якщо їх робота заборонена, то як їх можна відвідати... а якщо вони працюють, то куди дивиться влада?)
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28.03.2020 17:25
+7 MrDemarson
Итальянцам расскажи! Они пели в декабре тоже самое.
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28.03.2020 17:26
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