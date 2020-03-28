Количество инфицированных коронавирусом на Киевщине выросло до 42: подозрение на заражение имеют 103 человека, - ОГА

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В Киевской области зафиксированы 42 случая заболевания на COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской облгосадминистрации со ссылкой на данные Центра общественного здоровья, передает Цензор.НЕТ.

Так, в Киевской области по состоянию на утро 28 марта официально подтверждено 42 случая заболевания коронавирусом, из них 18 - в Обуховском районе (в т.ч. один ребенок из посёлка Козин), 7 – в Киево-Святошинском, 4 - в Бориспольском , 3 - в Броварах, 2 - в Ирпене, 2 – в Белой Церкви и по одному в Ворзеле, Васильковском, Белоцерковском, Броварском, Ставищенском и Макаровском районах.

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Из них на стационарном лечении находятся 16 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляции) - 26.

Кроме того, подозрение на заражение имеют 103 человека: 21 - в Обуховском районе, 24 – в Киево-Святошинском, 15 – в Броварском, 20 - в Ирпене, 3 - в Белой Церкви, 7 - в Вышгородском, 8 – в Бориспольском, 2 - в Фастовском, 2 - в Макаровском и 1 – в пгт Ворзель.

Установлено медицинское наблюдение за 371 контактным лицом.