В больницах, принимающих пациентам с Covid-19, будут кормить медработников и оборудуют комнаты отдыха для полицейских, - Минздрав

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает Цензор.НЕТ.
Такое распоряжение подписал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 27 марта по результатам совещания с руководителями региональных штабов.
"Все медработники, которые вовлечены в борьбу с распространением коронавирусной инфекции в Украине и постоянно находятся на работе, будут обеспечены питанием", - отмечается в сообщении Минздрава, размещенном в соцсетях.
Также в учреждениях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным с коронавирусной болезнью, должны быть оборудованы комнаты отдыха для сотрудников полиции.
Ответственность за выполнение распоряжения возложена на руководителей работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в областях и в г.Киев.