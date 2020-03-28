В больницах, принимающих пациентам с Covid-19, будут кормить медработников и оборудуют комнаты отдыха для полицейских, - Минздрав

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врачи

В медицинских учреждениях Украины, где оказывают медицинскую помощь пациентам с COVID-19, будет организовано питание медиков и оборудованы комнаты отдыха для полицейских.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Такое распоряжение подписал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 27 марта по результатам совещания с руководителями региональных штабов.

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"Все медработники, которые вовлечены в борьбу с распространением коронавирусной инфекции в Украине и постоянно находятся на работе, будут обеспечены питанием", - отмечается в сообщении Минздрава, размещенном в соцсетях.

Также в учреждениях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным с коронавирусной болезнью, должны быть оборудованы комнаты отдыха для сотрудников полиции.

Ответственность за выполнение распоряжения возложена на руководителей работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в областях и в г.Киев.

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Коронавирус и карантин
больница карантин Минздрав врачи Ляшко Виктор COVID-19 коронавирус
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+5 DEDALiu
За неделю,резервы ЦБ Рашки упали на 30 миллиардов долларов! Что кацапье,да здравствует ДЕДОЛЛАРИЗАЦИЯ? В больницах, принимающих пациентам с Covid-19, будут кормить медработников и оборудуют комнаты отдыха для полицейских, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1169
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28.03.2020 17:43
+5 буков
Це ми піднялись до рівня московитів, чи вони спустились до нашого?
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28.03.2020 17:51
+4 Ali Hasan
У лікарнях і без цього годують низькооплачуваних медичних працівників за рахунок того, що пацієнти після операцій не можуть їсти. Завжди є їжа. Це єдине, що їм допомагає. Ще добрі пацієнти іноді підкинуть невеликі гроші чи пригостять. Так, що від міністерства не треба такої дебільної турботи. Скажіть краще, що їх не будуть звільняти та збільшують зарплату у 2,5 раза.
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28.03.2020 17:50
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