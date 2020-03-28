В Тернопольской области коронавирус обнаружили у 4 детей, один из них в тяжелом состоянии

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В Тернопольской городской детской больнице - 6 пациентов с COVID-19, четверо из них - дети. Состояние ребенка, которому 1,5 года, тяжелое.

Об этом сообщает Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом, передает Цензор.НЕТ

"По состоянию на 17 часов 28 марта в Тернопольской городской детской больницы - 6 пациентов с COVID-19. Сегодня COVID-19 подтвердили еще у двух детей и мамы с Монастыриского района. Они находятся в инфекционном отделении. Детям 13 и 14 лет, их состояние средне-тяжелое, состояние мамы - относительно-удовлетворительное", - говорится в сообщении.

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"Также в инфекционном отделении находится одиннадцатилетний ребенок и его мама с Монастыриского района. Состояние больных - относительно-удовлетворительное. В реанимационном отделении Тернопольской городской детской больницы проходит лечение ребенок, которому 1,5 года, из Кременецкого района. У него подтвердили COVID-19. Состояние ребенка - стабильно тяжелое, подтверждена пневмония. Вероятный источник заражения - родственник, который вернулся из Польши", - рассказали в штабе.

Всего в Тернопольской области по состоянию на утро 28 марта были подтверждены 43 случая коронавирусной болезни.