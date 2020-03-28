Двое раненых в зоне ООС, с начала суток - 10 обстрелов, - штаб

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В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Враг ведет огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также работает снайпер.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции Объединенных сил.

"Сегодня, 28 марта, в результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Они были эвакуированы в военно-медицинское учреждение, где врачи оперативно предоставили надлежащую медицинскую помощь", — сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстрелял наши позиции неподалеку от Красногоровки из 120-мм минометов, выпустив 24 мины.

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Вблизи Водяного оккупанты два раза осуществили обстрел опорных пунктов подразделений Объединенных сил из минометов калибра 120 мм и 82 мм, выпустив всего 23 мин, а также вели огонь из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

По защитника Старогнатовки противник совершил два обстрела из стрелкового оружия, а неподалеку от Опытного применил автоматический станковый гранатомет.

По окрестностям Марьинки оккупанты вели огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку от населенных пунктов Шумы и Хутор Вольный враг обстрелял позиции военнослужащих Объединенных сил из станкового противотанкового гранатомета, снайперского и стрелкового оружия.

"Наши защитники немедленно отреагировали на вражеские вооруженные провокации. Украинские военнослужащие открыли прицельный огонь по позициям противника, заставив его прекратить обстрелы", — сообщили в штабе.

"На сегодня случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", — добавили в пресс-службе.





