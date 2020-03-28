Подтвержден первый случай COVID-19 в Буче, - мэр Федорук

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Коронавирус подтвержден у жителя Бучи, который работал в Киеве. Мужчина в больнице.

Об этом пишет в Facebook Бучанский городской голова Анатолий Федорук, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что заболевший находится в состоянии средней тяжести под постоянным наблюдением медиков, "которые действуют в соответствии с отработанными методами Минздрава".

"Определены контактные лица, которые находятся на самоизоляции под медико-санитарным надзором (жена и двое детей). Организовано проведение дезинфекционных работ по месту его проживания", - уточнил чиновник.

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Он призвал жителей сознательно соблюдать условия карантина.

Напомним, в Киевской области по состоянию на утро 28 марта официально подтверждено 42 случая заболевания коронавирусом, из них 18 - в Обуховском районе (в т.ч. один ребенок из поселка Козин), 7 – в Киево-Святошинском, 4 - в Бориспольском, 3 - в Броварах, 2 - в Ирпене, 2 - в Белой Церкви и по одному в Ворзеле, Васильковском, Белоцерковском, Броварском, Ставищенском и Макаровском районах.

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