Подтвержден первый случай COVID-19 в Буче, - мэр Федорук

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киевская,область,киевщина

Коронавирус подтвержден у жителя Бучи, который работал в Киеве. Мужчина в больнице.

Об этом пишет в Facebook Бучанский городской голова Анатолий Федорук, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что заболевший находится в состоянии средней тяжести под постоянным наблюдением медиков, "которые действуют в соответствии с отработанными методами Минздрава".

"Определены контактные лица, которые находятся на самоизоляции под медико-санитарным надзором (жена и двое детей). Организовано проведение дезинфекционных работ по месту его проживания", - уточнил чиновник.

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Он призвал жителей сознательно соблюдать условия карантина.

Подтвержден первый случай COVID-19 в Буче, - мэр Федорук 01

Напомним, в Киевской области по состоянию на утро 28 марта официально подтверждено 42 случая заболевания коронавирусом, из них 18 - в Обуховском районе (в т.ч. один ребенок из поселка Козин), 7 – в Киево-Святошинском, 4 - в Бориспольском, 3 - в Броварах, 2 - в Ирпене, 2 - в Белой Церкви и по одному в Ворзеле, Васильковском, Белоцерковском, Броварском, Ставищенском и Макаровском районах.

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Коронавирус и карантин
карантин Киевская область Буча Федорук COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+6 cloud2009 26ea8082


подтвердилось....
было сделано специально, что бы замарать и небесную сотню и Майдан...

Подтвержден первый случай COVID-19 в Буче, - мэр Федорук - Цензор.НЕТ 3809 jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·20 ч

Теперь вы понимаете,что во Львове и Новых Санжарах был исключительно проект власти шума,шин,столпотворения по поводу возвращения украинцев из Уханя? Сколько тысяч уже вернулось-и народ не бунтует! Все это было сделано в ДЕНЬ ПАМЯТИ НЕБЕСНОЙ СОТНИ И РЕВОЛЮЦИИ ДОСТОИНСТВА!
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28.03.2020 18:52
+2 Сергей Яковлев e7f4e3fd
Оо уже внутри страны заражения к концу апреля мы мягко говоря о...еем боюсь и италию переплюнем
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28.03.2020 18:38
+2 Беларусь
ГОНЧАРЕНКО ЖЖЕТ НАПАЛМОМ: ВОЛОДЯ, ТЕБЕ КОГДА-ТО ПРИДЕТСЯ ПОСТОЯТЬ В ТАКОЙ ЖЕ ОЧЕРЕДИ НА ГРАНИЦЕ:
https://www.youtube.com/watch?v=jrp25teYU5k&feature=youtu.be
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28.03.2020 18:50
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