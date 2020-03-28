Черновицкая область хочет запретить въезд пассажирского транспорта, - глава ОГА Осачук

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черновцы,посты

Предлагается ввести особый режим въезда и выезда, разрешив движение только грузовикам.

Об этом написал в Фейсбуке глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, информирует Цензор.НЕТ.

"Черновицкая областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций инициирует обращение в Государственную комиссию ТЭБ и ЧС с предложением введения особого режима въезда и выезда в Черновицкой области и запрета межобластного передвижения пассажирского транспорта", — написал он.

По словам Осачука, это необходимо, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

"Движение во время действия особого режима будет разрешено только для грузового транспорта, который обеспечивает функционирование экономики области", — пояснил Осачук.

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По его словам, этот особый режим может въезда и выезда может действовать до 24 апреля.

Решение об ограничении въезда и выезда имеет право принять только Государственная комиссия ТЭБ и ЧС, о результатах ее заседания по этому вопросу глава ОГА обещает сообщить дополнительно.

Также на Цензор.НЕТ: В стране есть компетентные люди, переворота бояться не нужно. Тем, кто муссирует эту тему, могу сказать одно - идиоты, - Аваков

Коронавирус и карантин
Черновицкая область карантин ОГА COVID-19 Осачук Сергей коронавирус
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Топ комментарии
+7 Doctor Solt
Черновицкая область хочет запретить въезд пассажирского транспорта, - глава ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 7297
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28.03.2020 19:23
+5 юрий иванов e2d113d8
что бы бараны дома сидели а не по гостям шастали
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28.03.2020 19:24
+5 133133
это называется " я 900 раз трахнусь без презика, а на 901-й раз его одену, шоб СПИД не поймать".

Там уже непонятно, кто кого заразит - баран домашних или домашние барана.

Суки, даже карантин превратили в шоу.
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28.03.2020 19:27
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