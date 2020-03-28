Парламент хочет разрешить врачам использовать для лечения коронавируса лекарства, которые не предназначены для борьбы с гриппом, - "слуга народа" Кравчук

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Речь идет о так называемых лекарствах off label, которые не должны бы помогать в лечении коронавируса, но почему-то помогают.

Об этом замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Один из законопроектов касается так называемых лекарств off label. Мы много читаем об этом в медиа: в Италии, Испании и других странах применяются лекарства, которые не должны были бы применяться против гриппа, но они дают позитивный результат (в борьбе с коронавирусом. - Ред.). Поэтому мы хотим дать возможность украинским медикам использовать эти препараты, если пациент или его родные не против", - сказала Кравчук.

Соответствующий законопроект может быть рассмотрен на внеочередном заседании Рады, которое состоится в понедельник, 30 марта.

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На сегодня не существует ни специфических лекарств от коронавируса, ни вакцины от него. На разработку вакцины может уйти, по разным оценкам, от 3 месяцев до 2 лет.