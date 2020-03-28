Украину ждет краткосрочная рецессия, после которой последует восстановление экономики, - директор ЕБРР в странах Восточной Европы Патроне

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ебрр

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует сокращение украинского ВВП.

Об этом заявил директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"В целом мы прогнозируем сокращение ВВП, которое также вызовет сокращение налоговых поступлений. Вкупе с погашением внешнего долга в 2020 году это делает завершение переговоров по кредитному финансированию со стороны МВФ абсолютным приоритетом для властей Украины", - отметил Патроне.

По словам директора ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа, в организации базовым сценарием развития ситуации считают следующее: Украину ждет краткосрочная рецессия, после которой последует резкое восстановление экономики, которому будут способствовать инвестиции в государственный сектор. По мнению Патроне, банковская система находится в хорошем состоянии для преодоления вызовов.

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Несколько факторов, по его словам, определят особенности того, как коронавирус скажется на экономике Украины.

"Шок цепочки снабжения и сбыта в Украине, возможно, скажется менее остро, чем на других экономиках, потому что Украина еще не завершила процесс интеграции в глобальные цепочки добавленной стоимости, - заявил Патроне. - Украина почувствует последствия потребительского шока. Он станет результатом уменьшения спроса внутри страны и стандартного спроса".

По словам директора ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа, Украина как экспортер товаров почувствует последствия ценового шока на товарных рынках. Неуверенность на глобальном рынке также повлияет не девальвацию гривны и увеличение ставки евробондов.

Напомним, представители аналитических центров, украинского бизнеса и Офиса президента договорились создать открытую платформу для разработки решений, которые могут влиять на экономические вызовы, связанные с распространением коронавируса и введением карантина.

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Коронавирус и карантин
ЕБРР карантин кризис рецессия COVID-19 коронавирус Патроне Маттео
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Топ комментарии
+10 cloud2009 26ea8082
Украину ждет краткосрочная рецессия, после которой последует восстановление экономики, - директор ЕБРР в странах Восточной Европы Патроне - Цензор.НЕТ 5840 но это же бред....
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28.03.2020 20:21
+5 Valery Greff
В смысле, зэбилы в своем бегстве будут соблюдать лаконичность? Украину ждет краткосрочная рецессия, после которой последует восстановление экономики, - директор ЕБРР в странах Восточной Европы Патроне - Цензор.НЕТ 9587
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28.03.2020 20:20
+4 буков
Звідки він знає, скільки буде тягнутись епидемія і на скільки впаде економика.
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28.03.2020 20:24
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