Украина разрешила разовую посадку самолета с украинцами из США, - посольство

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Самолет с украинцами вылетает из Нью-Йорка в Киев в субботу, 28 марта.

Как сообщили Голосу Америки в посольстве Украины в США, на спецрейс МАУ "Нью-Йорк - Киев" зарегистрировано 354 пассажира, вылет запланирован на 15:00 (21:00 по киевскому времени), передает Цензор.НЕТ.

Разрешение дано, так как специальный рейс Международных Авиалиний Украины был сформирован еще неделю назад, сообщили в посольстве.

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Отметим, что на электронном табло аэропорта Борисполь указано четыре рейса, прилетающих 29 марта: из Нью-Йорка, Бангкока, Тель-Авива и Дохи.

Украина разрешила разовую посадку самолета с украинцами из США, - посольство 01

Напомним, с 28 марта в связи с распространением коронавируса Украина закрыла границы, чтобы прекратить пассажирское сообщение с другими странами.

26 марта первый специальный рейс МАУ вывез из США в Украину 354 человек. Всего в украинское посольство в Вашингтоне поступило около тысячи заявок.

Министерство иностранных дел обратилось ко всем гражданам Украины за рубежом с просьбой не покупать билеты на рейсы после 27 марта и рассмотреть возможность остаться на время карантина.

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Коронавирус и карантин
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Топ комментарии
+4 Dnipro 75ed19bb
На месячную изоляцию не выходя из самолета
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28.03.2020 20:42
+3 Kiev_Kiev_777
мы всех тифозных принимаем....самая дурная нация Украина разрешила разовую посадку самолета с украинцами из США, - посольство - Цензор.НЕТ 7482
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28.03.2020 20:45
+1 Roman Rjevskiy
а если бы НЕ разрешила... вылезает человек из обломков и говорит , ну и замашки у вас бл****ие... Украина разрешила разовую посадку самолета с украинцами из США, - посольство - Цензор.НЕТ 5125
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28.03.2020 20:54
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