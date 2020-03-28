Режим пропуска для украинцев, еще не вернувшихся из-за границы, ужесточился, - Аваков

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аваков

Всех, кто вернется в Украину после 27 марта, ждет более строгий режим проверок и принудительная обсервация.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД.

"В последующие дни еще будут авиарейсы из дальних стран, чтобы забрать всех наших граждан. Но будет другой режим проверок и принудительная обсервация. Мы сделали режим пропуска более жестким для наших граждан, используя опыт 15 стран-партнеров", - отметил он.

Арсен Аваков призвал политиков не спекулировать на теме возвращения граждан домой и не искажать факты.

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"В последнее время появляется много спекуляций даже от опытных политиков, когда они фальсифицируют факты и выдают ложь за правду. "Вы закрыли границы Украины для своих граждан, а значит нарушили Конституцию". Это ложь. Мы закрыли регулярное сообщение между странами. Но любой гражданин Украины может прийти к границам Украины и мы его примем", - отметил он.

Напомним, с 28 марта в связи с распространением коронавируса Украина закрыла границы, чтобы прекратить пассажирское сообщение с другими странами.

Министерство иностранных дел обратилось ко всем гражданам Украины за рубежом с просьбой не покупать билеты на рейсы после 27 марта и рассмотреть возможность остаться на время карантина.

Коронавирус и карантин
Аваков карантин COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+11 Червоно-Чорний
Тому-що місяць назад вони ще маски з респіраторами розпродавали за кордон і зайняті були сильно..
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28.03.2020 22:32
+9 oleg1966
Режим пропуска для украинцев, еще не вернувшихся из-за границы, ужесточился, - Аваков - Цензор.НЕТ 921
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28.03.2020 22:31
+8 Sash Fil
Вчера +-70 тыс. забежали голопом... А тут 100 человек заедет и будет показуха
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28.03.2020 22:32
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