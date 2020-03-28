В Украине подтверждено 356 случаев COVID-19, за сутки обнаружили 47 новых случаев, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

5362

По состоянию на 22:00 28 марта в Украине по результатам лабораторных исследований подтверждено 356 случаев COVID-19. К этому времени от коронавируса скончались 9 человек, выздоровели — пятеро.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Центр общественного здоровья.

"В течение суток получено 47 положительных результатов ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию", — сказано в сообщении.

Всего зафиксировано 9 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Пять человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.

Читайте также: Если видите, что человек нарушает самоизоляцию, - сообщите в полицию, - Минздрав

Одна только вирусологическая референс-лаборатория ЦОЗ исследовала более 1200 образцов. Кроме того, образцы исследуют и областные лабораторные центры, подчеркнули в ЦОЗ.

"В Украине анализируют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц", — сказано в сообщении.



