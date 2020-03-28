Ради "повышения раскрываемости" двое полицейских Запорожья предлагали заключенным "сознаться" в нетяжелых преступлениях в обмен на наркотики, - ГБР

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В суд направлено обвинительное заключение в отношении следователя и оперуполномоченного одного из районных отделов полиции Главного управления Нацполиции в Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований, правоохранители обвиняются в привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, совмещенном с искусственным созданием доказательств и принуждении к даче показаний (ч. 2 ст. 372 и ч. 1 ст. 373 Уголовного кодекса Украины).

Следствием установлено, что полицейские для повышения личных показателей в раскрытии преступлений договорились с лицами, которые содержались в учреждениях исполнения наказаний, о признании вины в совершении нетяжелых преступлений в обмен на наркотические вещества.

В дальнейшем правоохранители придумывали заявления от граждан о совершении в отношении них преступлений и вносили эти сведения в Единый реестр досудебных расследований. После этого они фальсифицировали процессуальные документы: протоколы следственных и процессуальных действий, сообщения о подозрении и направляли вымышленные дела в суд.

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В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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Топ комментарии
+5 Татьяна Лайф
Припорошенко такогонебыло
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28.03.2020 23:04
+5 Дорогой Я
Хорошая новость за сегодня, хоть и вчерашняя, но раньше мне не попадалась:

Северная Македония официально стала членом НАТО. Ранее из-за спора о названии страны соседняя Греция блокировала начало переговоров о вступлении этой страны в Североатлантический Альянс.

Несмотря на все старания России Северная Македония в пятницу, 27 марта, официально стала 30-м членом Североатлантического альянса.

"Северная Македония теперь является частью семьи НАТО, семьи с 30 наций и более одного миллиарда человек. Семьи, основанная на уверенности, что с какими вызовами мы не сталкивались, мы сильнее и более защищенными вместе", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

И уже от себя лично: мои поздравления. СМЕРТЬ КАЦАПАМ!
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28.03.2020 23:06
+3 Лысый коротышка
... Вони не погодилися і рівень злочинності впав на 30% (див. новину знизу)
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28.03.2020 23:02
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