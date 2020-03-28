РФ пытается добиться отмены санкций, которые никак не ограничивают гуманитарную помощь ей, - Кислица

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Российская Федерация пытается использовать пандемию коронавируса для отмены санкций.

Об этом постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия в ООН пытается использовать пандемию для отмены санкций. Санкции против России вводились не из коронавируса, а из-за грубого нарушения Устава ООН и других норм МП. Они никак не ограничивают гуманитарную помощь, за которую так разволновались в Кремле", - подчеркнул Кислица.

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Как сообщает Укринформ, Россия предложила Генассамблее ООН принять так называемую "декларацию о солидарности" в борьбе с коронавирусом, которая обязывает страны-члены отказаться от международных санкций, если они введены не под эгидой Совета безопасности ООН.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал лидеров стран "Группы 20" снять санкции, которые мешают доставке продовольствия и медпомощи в различные страны.