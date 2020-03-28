РФ пытается добиться отмены санкций, которые никак не ограничивают гуманитарную помощь ей, - Кислица

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сергей,кислица

Российская Федерация пытается использовать пандемию коронавируса для отмены санкций.

Об этом постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия в ООН пытается использовать пандемию для отмены санкций. Санкции против России вводились не из коронавируса, а из-за грубого нарушения Устава ООН и других норм МП. Они никак не ограничивают гуманитарную помощь, за которую так разволновались в Кремле", - подчеркнул Кислица.

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РФ пытается добиться отмены санкций, которые никак не ограничивают гуманитарную помощь ей, - Кислица 01

Как сообщает Укринформ, Россия предложила Генассамблее ООН принять так называемую "декларацию о солидарности" в борьбе с коронавирусом, которая обязывает страны-члены отказаться от международных санкций, если они введены не под эгидой Совета безопасности ООН.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал лидеров стран "Группы 20" снять санкции, которые мешают доставке продовольствия и медпомощи в различные страны.

Санкции против России Коронавирус и карантин
карантин ООН санкции Кислица COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+5 Дорогой Я
Наглость путиноидов просто зашкаливает: при этом большевистские ублюдки не пропускают транзитом гуманитарные медпрепараты для Украины, недавно опять воровали украинский газ возле Одессы, прикрываясь кораблем с бурятской солдатней...
Кислица обязан был бы проинформировать ООН об инциденте и потребовать ужесточения санкций, но, похоже, он, зельц и ермак одна команда по распродаже Украины.
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28.03.2020 23:32
+5 Семен Шкаралупа
Так воно й є: "Друзья Путина" заставили Италию принять бесполезную "помощь" России против COVID-19
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28.03.2020 23:35
+4 т р у д а р ь
Примус! Признание Америки! Москвошвея! Примус! Пивная! Еще парочку! Буржуи! Не толкайся, подлец, слезай с подножки! Я тебе покажу, твою мать!
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28.03.2020 23:29
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