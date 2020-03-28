Почти 20 задержанных и двое осужденных, - Нефьодов рассказал, сколько нечестных таможенников наказали за время его работы

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Почти 20 задержанных и двое осужденных, - Нефьодов рассказал, сколько нечестных таможенников наказали за время его работы

За время пребывания на должности председателя Таможенной службы Максима Нефьодова задержаны десятки нечестных таможенников.

Об этом он сказал в программе "Субботнее интервью" на Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Было, кажется, только два случая, когда вина была доказана, и кто-то получил приговор", - отметил Нефьодов.

В то же время, по словам главы ГТСУ, задержано было гораздо больше.

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"Если говорить о задержании, если говорить о тех делах, которые открываются, то как раз активное сотрудничество с ГБР, СБУ, с Нацполицией приводит к тому, что только в этих 100 дней работы таких случаев уже было почти 20", - сказал Нефьодов.

Он подчеркнул: "Я не хочу заниматься тем, чтобы только вычищать кого-то в своих рядах или, тем более, впадать в неправильную риторику о том, что все таможенники есть плохие. Это точно не так. Я первый, кто готов защищать добросовестных и патриотических наших сотрудников. Но с теми, кто не понимает ни намеков, ни прямых команд и думает, что все будет продолжаться так, как и ранее, не только будем прощаться, но и надеюсь, что эти люди будут сидеть".

Напомним, 8 декабря 2019 года в Украине начала свою работу "Новая таможня". По словам ее главы Максима Нефьодова, за первые 100 дней уволены 500 наиболее одиозных таможенников, заработали 7 сканеров на пунктах пропуска в Ягодине, Краковце, Раве-Русской, Шегинях, Ужгороде, Чопе и Порубном, появилась онлайновая система жалоб, онлайн-калькулятор расчета стоимости растаможивания авто, проведен первый открытый электронный аукцион через Prozorro.Продажи, ГТСУ возобновила сотрудничество с донорами.

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Топ комментарии
+6 Володимир Мик
Да там все 99,9% таможенников - коррупмированные.
Можно подумать, кто то из таможенников честно живёт лишь на одну зарплату.
Достаточно посмотреть на дома таможенников, что бы понять чем они занимаются на границе.
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28.03.2020 23:49
+3 Ali Hasan
Відомо, що вся митниця корумпована, а не окремі митники. Якщо міняти, то міняти всіх починаючи з голови цієї служби.
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28.03.2020 23:58
+3 Serg KS d9fae3d4
Извините, но придётся подкорректировать Ваш коммент ,а конкретно предложить заменить слово "дома" на "замки" Майже 20 затриманих і двоє засуджених, - Нефьодов розповів про покараних за його каденцію нечесних митників - Цензор.НЕТ 1068
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29.03.2020 00:04
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