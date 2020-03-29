За неделю через КПВВ на Донбассе на выезд пропустили 120 человек, но оккупанты заворачивали людей, - пресс-центр ОС

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Командование Объединенных сил (ОС) с пониманием относится к обеспечению критических гуманитарных потребностей граждан и в случае возникновения важных жизненных обстоятельств дает разрешение на пересечение линии разграничения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС.

В частности, на этой неделе было принято более 120 таких индивидуальных решений.

В основном основаниями для пропуска граждан были тяжелые болезни родителей, смерть родных и необходимости воссоединения семей. Однако представители незаконных вооруженных формирований РФ считали, что такие обстоятельства не являются весомыми, и не пропускали людей дальше.

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Командование ОС рекомендует гражданам воздержаться от поездок через линию разграничения без необходимости.

Напомним, с 16 марта в связи с карантином через КПВВ на Донбассе пропускали только в одну сторону.

С 22 марта пропуск людей и авто через линию разграничения временно приостановлен на неопределенный срок. Однако в случае критично важных жизненных обстоятельств командующий ООС может принимать отдельные решения о пропуске граждан через линию разграничения.

27 марта а КПВВ "Станица Луганская" оккупанты "развернули" 7 человек, продержав их до позднего вечера.

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