Генпрокурор Венедиктова давит на отца Катерины Гандзюк, - друзья убитой активистки

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Друзья покойной Катерины Гандзюк утверждают, что Генеральный прокурор Ирина Венедиктова через руководство Херсонской области пытается заставить Виктора Гандзюка оставить работу в больнице и во время карантина приехать в Киев на встречу с ней и народными депутатами.

Соответствующая запись появилась на странице инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Она (Венедиктова. — Ред.) дала команду областному прокурору Херсонской области срочно везти отца Екатерины в Киев, на встречу с ней и народными депутатами. Везти, чтобы немедленно прикрыться им от критики. Типа, "смотрите, мы встречаемся, а значит все нормально!"", — утверждают друзья убитой активистки.

По словам авторов заявления, Виктор Гандзюк отказался бросать работу в больнице и ехать в Киев и предложил киевским прокурором пообщаться с своим адвокатом Евгенией Закревской, но те отказались.

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"Несмотря на категорический отказ бросить больницу и ехать в Киев, уже второй день продолжаются звонки, уговоры и давление со стороны руководителей области. Это недопустимо!", — сказано в заявлении.

Ранее Виктор Гандзюк раскритиковал генпрокурора Ирину Венедиктову, обвинив ее во лжи и заявив, что она за один сделала на многие месяцы недостижимым прогресс в деле.

В пятницу, 27 марта, адвокат Маси Найем заявил об отстранении заместителя Генерального прокурора Виктора Трепака от расследования дела об убийстве Катерины Гандзюк.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что Трепака не отстраняли, "его ключевые дела никто не забирал". При этом она подтвердила, что департамент спецрасследований вместо Трепака стал курировать назначенный сегодня заместителем Генерального прокурора Алексей Симоненко.

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Виктор Трепак заявил, что подал в отставку и работает до понедельника. "Уже нет смысла просто", — пояснил он свое решение.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

Продолжается суд над подозреваемым в заказе нападения Владиславом Мангером и Алексеем Левиным (Москаленко).

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