"Требуем вернуть кураторство департаментом по делам Майдана Виктору Трепаку", - семьи Небесной Сотни

507 22
трепак

Общественная организация "Семьи Небесной сотни" просит президента Владимира Зеленского вернуть Виктору Трепаку руководство департаментом по делам и "обеспечить возможность продолжить работать в режиме последнего месяца".

Об этом говорится в обращении организации в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы требуем вернуть кураторство департаментом по делам Майдана Виктору Трепаку и обеспечить возможность продолжить работать в режиме последнего месяца. Также требуем отстранить от дел Майдана Андрея Любовича, так как он был причастен к преследованию активистов во время Майдана 2013-2014 г., в этом мы видим конфликт интересов. В противном случае - мы требуем отставки Ирины Венедиктов с должности Генерального прокурора", - сказано в сообщении.

Родственники Небесной отмечают, что именно при содействии Виктора Трепака в последние 3 месяца наметились положительные сдвиги в делах Майдана. Они недовольны тем, что новый Генеральный прокурор Ирина Венедиктова передала курирование департаментом дел Майдана своему заместителю Андрею Любовичу.

Читайте на Цензор.НЕТ: Генпрокурор Венедиктова давит на отца Катерины Гандзюк, - друзья убитой активистки

"Андрей Любович во время Майдана был начальником следственного управления в прокуратуре Днепропетровской области. Местные прокуроры участвовали в задержаниях, арестах и ​​привлечении к ответственности активистов местного Майдана", — сказано в сообщении.

Родственники погибших майдановцев указывают, что Венедиктова, будучи руководителем ГБР, назначила в этот орган одного из адвокатов Януковича Бабикова.

В ОО считают, что Венедиктова "фактически меняет вектор расследования дел Майдана, назначая курирующим заместителем департамента человека с антимайдановскими взглядами".

Также на Цензор.НЕТ: "Есть все основания говорить о конце утверждения в Украине новой прокуратуры", - Трепак

В пятницу, 27 марта, адвокат Маси Найем заявил об отстранении заместителя Генерального прокурора Виктора Трепака от расследования дела об убийстве Катерины Гандзюк.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что Трепака не отстраняли, "его ключевые дела никто не забирал". При этом она подтвердила, что департамент спецрасследований вместо Трепака стал курировать назначенный сегодня заместителем Генерального прокурора Алексей Симоненко.

Виктор Трепак заявил, что подал в отставку и работает до понедельника. "Уже нет смысла просто", — пояснил он свое решение.

Требуем вернуть кураторство департаментом по делам Майдана Виктору Трепаку, - семьи Небесной Сотни 01Требуем вернуть кураторство департаментом по делам Майдана Виктору Трепаку, - семьи Небесной Сотни 02
Требуем вернуть кураторство департаментом по делам Майдана Виктору Трепаку, - семьи Небесной Сотни 03
Требуем вернуть кураторство департаментом по делам Майдана Виктору Трепаку, - семьи Небесной Сотни 04

Расследование преступлений на Майдане
Трепак Небесная Сотня Венедиктова
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5 18c49ed2
"Требуем вернуть кураторство департаментом по делам Майдана Виктору Трепаку", - семьи Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 6206
показать весь комментарий
29.03.2020 01:39
+5 18c49ed2
"Требуем вернуть кураторство департаментом по делам Майдана Виктору Трепаку", - семьи Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 2910
показать весь комментарий
29.03.2020 01:41
+4 Rostyslav Komarnytsky
Як повернути? Як приватному прокурору? Так інституції приватних прокурорів Зе-влада ще не придумала, хоча генпрокуратуру і приватижувала. А сім'ям Героїв Небесної сотні потрібно шукати союзників і по іншому ставити питання - про відставку всієї діючої влади. Бо саме діючій владі розслідування не потрібне. Ба, більше - для декого з її стовпів воно небезпечне.
показать весь комментарий
29.03.2020 01:35
Смотреть комментарии