У депутата Запорожского облсовета Фукса диагностировали COVID-19

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Депутат Запорожского облсовета Геннадий Фукс госпитализирован, у него подтвердили коронавирус.

Об этом Фукс написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Вынужден сообщить Вам, что несмотря на то, что я максимально старался соблюдать карантин, врачи диагностировали у меня заболевание на коронавирус COVID-19. Прохожу сейчас курс лечения в больнице", — сообщил он.

К посту Фукс добавил сообщение с сайта 061.ua о том, что в Запорожье госпитализирован с коронавирусом мужчина, недавно прилетевший из Израиля.

"Мужчина госпитализирован в областную инфекционную больницу, состояние средней тяжести", — сказано в сообщении.

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По состоянию на вечер 28 марта в Украине было подтверждено 356 случаев COVID-19. 9 человек скончались от этой болезни, 5 — выздоровели.