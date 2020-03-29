Украина перешла на летнее время

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В ночь с 28 на 29 марта Украина перешла на летнее время.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Стрелки часов необходимо перевести на час вперед.

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Впервые переход на летнее время осуществили в нескольких европейских странах в 1916 году. Идея заключается в лучшем использовании светлого времени дня. Во времена Первой мировой войны речь шла об экономии угля, в более поздние времена - электроэнергии.

Практика ежегодного перехода на летнее время и возвращения на поясное применяется сейчас примерно в 60 странах, на всей их территории или частично. При этом около 140 стран или никогда не пользовались сезонным временем, или отказались от такой практики.

В Украине летнее время впервые формально появилось в 1916 году - его ввела Австро-Венгрия, в которую входила западная часть Украины.