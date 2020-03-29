В ВСУ на изоляции 172 человека, случаев COVID-19 не обнаружено, - командование Медсил

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По состоянию на утро воскресенья, 29 марта, в Вооруженных силах Украины случаев заболевания коронавирусом не зафиксировано, на самоизоляции находится 172 человека.

Об этом Командование медицинских сил ВСУ сообщает на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"На 7:00 29 марта в Вооруженных силах Украины случаев заболевания острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом типа COVID-19, не зарегистрировано. На изоляции (в том числе самоизоляция) - 172 человека", – проинформировали военные медики.

В Командовании уточнили, что количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 4 суток - 58 человек.

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