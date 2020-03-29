Маски, респираторы, защитные костюмы, - в Украине приземлился самолет из Китая. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с гуманитарным грузом из Китая — средствами защиты для врачей, военнослужащих и полицейских. На следующей неделе будут еще два самолета.

Об этом сообщил в Фейсбуке заместитель руководителя Офиса президента Украины, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"300 тыс респираторов, 35 тыс костюмов защиты, 1,8 млн обычных медицинских масок и другие средства защиты. Сейчас этот груз едет на логистический склад, и уже в обед выезжает в каждый регион Украины", — написал он.

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По словам Тимошенко, этот самолет ночью вылетает в Китай за следующим грузом.

"Со вторника у нас будут два дополнительных самолета. Это поможет аптечным сетям быстро наполнить рынок дешевыми масками и другими средствами защиты. Также ночью ожидаем 100 тыс ПЦР-тестов отдельной доставкой", — добавил Тимошенко.













