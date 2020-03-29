На утро 29 марта подтверждены 418 случаев COVID-19 в Украине, 9 человек умерли, 5 - выздоровели, - Минздрав (обновлено)

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По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждены 418 случаев COVID-19.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Центр общественного здоровья.

Случаи подтверждены:
Винницкая обл. - 22 случая;
Волынская обл. - 2 случая;
Днепропетровская обл. - 6 случаев;
Донецкая обл. - 2 случая;
Житомирская обл. - 5 (1 летальный) случаев;
Закарпатская обл. - 1 случай;
Запорожская обл. - 11 случаев;
Ивано-Франковская область - 41 (3 летальных) случай;
м. Киев - 82 случая;
Киевская обл. - 45 случаев;
Кировоградская обл. - 4 случая;
Львовская обл. - 5 случаев;
Луганская обл. - 2 случая;
Одесская обл. - 8 случаев;
Полтавская обл. - 1 случай;
Ривненская обл. - 9 случаев (2 летальных);
Сумская обл. - 6 случаев (1 летальный);
Тернопольская обл. - 57 случаев (1 летальный);
Харьковская обл. - 1 случай;
Херсонская обл. - 1 случай;
Хмельницкая обл. - 1 случай;
Черкасская обл. - 46 случаев;
Черновицкая обл. - 59 (1 летальный) случаев;
Черниговская обл. - 1 случай.

Всего зафиксировано 9 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Всего 5 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Случаи с Днепропетровщины и Николаевщины сняты с учета и зарегистрированы в г. Киеве.

На утро 29 марта подтверждены 418 случаев COVID-19 в Украине, 9 человек умерли, 5 - выздоровели, - Минздрав 01

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На утро 29 марта подтверждены 418 случаев COVID-19 в Украине, 9 человек умерли, 5 - выздоровели, - Минздрав 02
На утро 29 марта подтверждены 418 случаев COVID-19 в Украине, 9 человек умерли, 5 - выздоровели, - Минздрав 03

Коронавирус и карантин
карантин Минздрав ЦОЗ COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+9 Глеб123
На утро 29 марта подтверждены 418 случаев COVID-19 в Украине, 9 человек умерли, 5 - выздоровели, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8484
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29.03.2020 10:39
+7 Сергей 46a07dfb
Это статистика начала эпидемии, когда медицина еще хоть как-то может переварить наплыв больных, дальше будет хуже, причем под каток попадут люди среднего возраста и молодняк, возможно мы выработаем иммунитет , а может и нет, и тогда рулетка пандемии начнет свой отбор по второму кругу... Важно что бы люди среднего возраста и помоложе понимали, что они в такой же зоне риска как и старики, в нашей стране не будет действовать правило военной медицины, в нашей стране будет действовать правило денег, приоритеты будут выставляться не в пользу возраста, а в пользу платежеспособности, тем более что богатые смогут купить себе препараты, а бедные нет, бедных просто нечем будет лечить.
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29.03.2020 11:09
+5 Slava Zitomirskiy 1c632945
А какая статистика по всем умершим в Италии на сегодня? 700 чел. списывают на короновирус, а остальные умершие есть?
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29.03.2020 10:58
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