За субботу, 28 марта, в Украину вернулись более 16 тысяч граждан, - пограничники

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За субботу, 28 марта, в Украину вернулись более 16 тысяч граждан, - пограничники

Пассажиропоток на границе уменьшился более чем вдвое, волна возвращений украинцев на Родину спала.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"За прошедшие сутки сотрудники Госпогранслужбы Украины осуществили менее 22 тысяч пропускных операций. Подавляющее их большинство - более 16 000 - это пропуск граждан Украины из-за рубежа. Эти показатели более чем в два раза ниже, чем в предыдущие сутки", — сказано в сообщении.

По состоянию на утро воскресенья на границе нет очередей ни из автомобилей, ни из пешеходов, добавили в ГПСУ.

Также за субботу Украину покинули 5,3 тыс. иностранцев.

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"За сутки пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 16 000 человек. Лицам, которые прибыли в Украину, в установленном порядке оформлялись информативные соглашение о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки", — добавили в ГПСУ.

Коронавирус и карантин
Госпогранслужба граница карантин украинцы COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+5 Егор Матвеевич
А по закону же 28 марта уже нельзя заезжать. Опять наибали народ? Не пропускайте в страну ни одного батрака или туриста - пусть остаются там, куда заехали на свой страх и риск. Раз на дорогу деньги есть, то и пересидеть карантин тоже смогут там, где он их застал. В крайнем случае денег им выделите на еду, но в страну не пускайте эту пакость - из них же никто то письменное обязательство не соблюдает и намеренно заражают всех остальных.
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29.03.2020 10:56
+4 Сергей Ворчун
Факт - вирус в Украину пришел через границу, но нет ни одного заболевшего погранца.
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29.03.2020 10:56
+3 Александр Иванов 29ff5b68
Люди, возвращайтесь вирус без подпитки сдохнет, а деньги уже потрачены.
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29.03.2020 10:52
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