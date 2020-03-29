Коронавирус обнаружили у 6-месячного ребенка из Умани

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Коронавирус обнаружили у 6-месячного ребенка из Умани

В Умани Черкасской области диагноз COVID-19 подтвержден в 6-месячного ребенка.

Об этом сообщил в Фейсбуке городской глава Умани Александр Цебрий, информирует Цензор.НЕТ.

"На 9:00 утра 29.03 в стационаре КНП "Уманская городская больница" находится 6 больных (из них один 6-ти месячный ребенок) с подтвержденным диагнозом COVID-19; 1 человек на подозрении, образцы для исследования отобраны и отправлены в вирусологическую лабораторию центра", — написал он.

Цебрий добавил, что еще троих горожан выписали под наблюдение после получения отрицательного результата анализа на коронавирус. Всего под наблюдением находятся 130 человек, в том числе двое сотрудников "скорой помощи".

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Коронавирус обнаружили у 6-месячного ребенка из Умани 01

Коронавирус и карантин
дети карантин Умань COVID-19 коронавирус
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+14 Чайка Київ
Який жах. Боже, поможи крихітці
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29.03.2020 10:59
+6 Igor Kariy
Когда остановят поезда зеленого неадеквата?
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29.03.2020 10:54
+5 Андерсен a4cbf7de
А чего только про вирус не говорили. Дети не болеют, молодые люди и люди среднего возраста до 50 переболеют и сами не заметят ( на ногах), соплей при болезни не бывает, проблем со "стулом" нет и т.д. и т.п. А теперь все оказалось на оборот.. Или точнее уже ни чего ни кто не знает. В США умер младенец от вируса , гибель ребенка это не просто горе, это катастрофа. Дай Бог выздоровления ребенку из Умани, как и любому другому.
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29.03.2020 11:08
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