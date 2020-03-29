Коронавирус обнаружили у 6-месячного ребенка из Умани

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В Умани Черкасской области диагноз COVID-19 подтвержден в 6-месячного ребенка.

Об этом сообщил в Фейсбуке городской глава Умани Александр Цебрий, информирует Цензор.НЕТ.

"На 9:00 утра 29.03 в стационаре КНП "Уманская городская больница" находится 6 больных (из них один 6-ти месячный ребенок) с подтвержденным диагнозом COVID-19; 1 человек на подозрении, образцы для исследования отобраны и отправлены в вирусологическую лабораторию центра", — написал он.

Цебрий добавил, что еще троих горожан выписали под наблюдение после получения отрицательного результата анализа на коронавирус. Всего под наблюдением находятся 130 человек, в том числе двое сотрудников "скорой помощи".

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