Коронавирусом заразилась директор Луцкой городской клинической больницы Духневич

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Диагноз COVID-19 подтвержден у директора городской клинической больницы Ларисы Духневич.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Луцкой городской клинической больницы в Фейсбуке.

"Директор Луцкой городской клинической больницы Лариса Петровна Духневич с 16 марта находится на больничном. 23 марта она обратилась в приемное отделение больницы. Так как пациентка за границей не была, и результаты быстрого теста на Covid-19 были отрицательные, была госпитализирована с диагнозом "пневмония". Находилась на лечении в отдельной палате. После получения результатов ПЦР на Covid-19 была переведена на лечение в Волынскую областную инфекционную больницу", - сказано в сообщении.

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В больнице утверждают, что приняли все необходимые противоэпидемические меры. Контактных лиц обследовали и отправили на карантин. У 5 контактных лиц уже есть результаты анализов, и они отрицательные.

"В настоящее время учреждение стабильно работает и выполняет свою функцию", - отметили в больнице.

В медучреждении сообщили, что измеряют температуру и выясняют эпидемиологический анамнез всех пациентов, обращающихся в приемное отделение, при необходимости делают экспресс-тест на коронавирус.

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