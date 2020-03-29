Нужно немедленно обеспечить уязвимые категории граждан сейф-боксами со средствами защиты, - Яценюк

Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в программе "Главная тема" на телеканале "Украина" 28 марта, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, такие боксы должны содержать минимальные средства защиты, в частности, дезинфекторы и маски.
"Это недорого стоит и это быстро делается", - добавил он.
Яценюк подчеркнул, что в нынешних условиях необходимы очень быстрые действия со стороны украинской власти: "В первую очередь нужно позаботиться о людях".
"Представьте, если заболеют медики, которые сейчас приоритет номер один для государства в том числе? Власть должна заботиться о медиках: о каждом враче, о каждой медсестре, - потому что от их здоровья, от одной медсестры или одного врача зависят десятки, а то и сотни жизней. А если полицейские переболеют и перестанут выходить на работу, кто будет охранять общественный порядок и безопасность, кто будет помогать людям?" - подчеркнул он, добавив, что необходимо обеспечить средствами индивидуальной защиты военных и социальных работников.
Яценюк подчеркнул, что официальная статистика на сайте "Прозорро" показывает, что государственным предприятием "Медицинские закупки Украины", несмотря на заявления о миллионах масок и защитных костюмов, которые должны быть приобретены, за последний месяц не совершено ни одной такой закупки: "это безответственно".
Кроме того, государственный заказ позволил бы предприятиям развивать бизнес и занять работников.
Он отметил необходимость защитить людей, которые сейчас ежедневно подвергаются опасности: "Это депутаты парламента могут дискутировать, будут ли они собираться в парламенте голосовать законы, не будут. А полицейские не могут. Они выходят и каждый день защищают безопасность и защищают каждого гражданина".