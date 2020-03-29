Минздрав опубликовал обновленный стандарт оказания помощи при COVID-19

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минздрав,цоз,коронавирус

Министерство здравоохранения Украины обновило стандарт оказания медицинской помощи при коронавирусном заболевании COVID-19, сообщил главный санитарный врач Украины.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в воскресенье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"С сегодняшнего дня Украина будет работать по новым стандартам медпомощи, которые включают определенные рекомендации к лечению COVID-19", - сказал Ляшко .

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Он сообщил, что стандарт размещен на официальном сайте Минздрава, в нем содержатся ряд рекомендаций, которые касаются алгоритма выявления заболевания, алгоритма работы экстренной медицинской помощи, эпидемиологов. Он также содержит правила использования средств индивидуальной защиты, правила ухода за больными с COVID-19 в домашних условиях, критерии для госпитализации больных в тяжелых и средней тяжести случаях.

""Специфического лечения не существует, проводится симптоматическое лечение", - отметил Ляшко

Как сообщалось, по состоянию на утро 29 марта в Украине подтверждены 418 случаев заболевания COVID-19.

Коронавирус и карантин
карантин Минздрав Ляшко Виктор COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+21 Sonic Mars
Минздрав опубликовал обновленный стандарт оказания помощи при COVID-19 - Цензор.НЕТ 3302
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29.03.2020 11:26
+10 Дмитрий Кузнецов 824d879e
Зайдите в аптеку и попробуйте купить маски. Вот и всё, что нужно знать о состоянии медицины в стране.
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29.03.2020 11:30
+9 Кирилл Лещенко
оно всегда актуально. это дерьмо портит атмосферу в целом, что пагубно сказывается на всех сферах жизни. Минздрав опубликовал обновленный стандарт оказания помощи при COVID-19 - Цензор.НЕТ 2610
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29.03.2020 11:31
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