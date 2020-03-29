Жена премьер-министра Канады Трюдо выздоровела от коронавируса

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джастин,трюдо

Софи Грегуар-Трюдо рассказала об улучшении самочувствия и о том, что доктора подтвердили: она здорова.

Об этом Софи Грегуар-Трюдо написала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Я чувствую себя намного лучше и получила подтверждение выздоровления от моего врача и Оттавского общественного здравоохранения", — сообщила она.

Госпожа Трюдо поблагодарил всех, кто поддерживал ее добрыми пожеланиями и призвала соблюдать самоизоляцию, но не терять связи с родными и друзьями.

"Я твердо верю, что наука и сострадание помогут нам преодолеть этот кризис", — написала она.

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София Грегуар-Трюдо получила позитивный результат тест на коронавирус 13 марта. Ее супруг, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ушел из-за болезни жены в самоизоляцию и все это время работал из дому.

Коронавирус и карантин
Канада карантин Трюдо Джастин COVID-19 коронавирус выздоровление
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+9 Andrey Yakovlev 1b311e08
Интересные факты о коронавирусе, понимание которых недоступно наркоманам, зависимым от зомбоящика.
Такое впечатление, что большинство взрослых людей до сих пор можно запугать самым обычным бабайкой.
Такое впечатление, что в службах доставки и борделях работают только потомки Чака Норриса и Дункана МакЛауда.
Ожидать от нового вируса возможности заразить и убить всех - это как ожидать от нового вида улиток возможности разрушать небоскребы.
То, чем занимаются сейчас власть имущие, раньше всегда называлось терроризмом, а не карантином.
Обнаружен 100% эффективный способ борьбы с коронавирусом: надо просто выключить телевизор и отключить интернет.
И напоследок полезный совет паникерам: не забывайте использовать туалетную бумагу с двух сторон.
#fearathome
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29.03.2020 12:14
+6 Cтарий Кінь
А що у цьому дивного? Згідно висновкам статистиків, було б дивно аби вона померла. Нормальна країна з нормальною медициною, відносно молода жінка, з якого дива вона мала померти від коронавірусу, якщо переважна більшість виживає?
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29.03.2020 12:14
+4 Вася Шевченко f77d76ba
додати - і кинулися зразу, і все ж таки перша леді країни
(та й чарівна жінка - а краса врятує світ!)))) - це жарт, зрозуміло..)
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29.03.2020 12:17
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