Жена премьер-министра Канады Трюдо выздоровела от коронавируса

Об этом Софи Грегуар-Трюдо написала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Я чувствую себя намного лучше и получила подтверждение выздоровления от моего врача и Оттавского общественного здравоохранения", — сообщила она.
Госпожа Трюдо поблагодарил всех, кто поддерживал ее добрыми пожеланиями и призвала соблюдать самоизоляцию, но не терять связи с родными и друзьями.
"Я твердо верю, что наука и сострадание помогут нам преодолеть этот кризис", — написала она.
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София Грегуар-Трюдо получила позитивный результат тест на коронавирус 13 марта. Ее супруг, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ушел из-за болезни жены в самоизоляцию и все это время работал из дому.
Такое впечатление, что большинство взрослых людей до сих пор можно запугать самым обычным бабайкой.
Такое впечатление, что в службах доставки и борделях работают только потомки Чака Норриса и Дункана МакЛауда.
Ожидать от нового вируса возможности заразить и убить всех - это как ожидать от нового вида улиток возможности разрушать небоскребы.
То, чем занимаются сейчас власть имущие, раньше всегда называлось терроризмом, а не карантином.
Обнаружен 100% эффективный способ борьбы с коронавирусом: надо просто выключить телевизор и отключить интернет.
И напоследок полезный совет паникерам: не забывайте использовать туалетную бумагу с двух сторон.
#fearathome
(та й чарівна жінка - а краса врятує світ!)))) - це жарт, зрозуміло..)