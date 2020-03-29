Коронавирус в Киеве подтвержден у 82 человек, в том числе ребенка и врача частной клиники, - Кличко

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За сутки COVID-19 подтвердили в столице у еще 8 человек в возрасте от 11 до 40 лет.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, утром от Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины подтвердил в столице еще 8 случаев заболевания коронавирусом.

"Заболели - 4 женщины в возрасте от 20 до 40 лет и 11-летняя девочка. И трое мужчин - от 33-х до 40 лет. Среди них - врач частной клиники, осматривал инфицированную пациентку, которая прибыла из-за рубежа", - написал Кличко.

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Шестеро заболевших киевлян находятся на самоизоляции и лечатся дома под контролем врачей. Двоих госпитализировали.

"Из позитивного - двое киевлян, имевших заболевание COVID-19, вылечились, их выписали из Александровской больницы", - добавил Кличко.