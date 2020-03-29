Противник с полуночи дважды обстрелял украинские позиции на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

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Противник с полуночи дважды обстрелял украинские позиции на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

Незаконные вооруженные формирования, действующие на востоке Украины, дважды нарушили режим тишины на линии боевого соприкосновения с начала текущих суток.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Министерство обороны.

"По имеющейся информации, боевых потерь среди наших мужественных защитников Украины в результате прицельного огня противника нет", - сказано в сообщении.

В Минобороны рассказали, что оба обстрела произошли утром и не затронули участки разведения сил и средств. В ходе обстрелов боевики применяли автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, а также минометы калибра 82 мм.

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При этом в ведомстве сообщили, что украинские подразделения не открывали ответный огонь в сторону террористов.

"Подразделения Объединенных сил неуклонно соблюдают режим тишины и находятся наготове к коварным вражеским действиям в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на востоке Украины", - подчеркнули в Минобороны.

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Операция Объединенных сил
Минобороны обстрел Донбасс операция Объединенных сил
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Топ комментарии
+4 Alexey Chernyavsky
Это уже не Минобороны, а Минстат.
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29.03.2020 12:58
+4 pompiere
"При этом в ведомстве сообщили, что украинские подразделения не открывали ответный огонь в сторону террористов."
Якийсь сюрреалізм... так же незрозуміло як і "гумор" зєлєнського.
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29.03.2020 13:00
+3 Вася Шевченко f77d76ba
бережи вас Боженька...(і від коронавірусу також)
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29.03.2020 13:02
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