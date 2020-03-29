"Начнем пересмотр госбюджета с себя", - Шмыгаль хочет вдвое урезать зарплаты чиновникам, которые получают больше 47 тыс. гривен

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Премьер-министр Денис Шмыгаль предлагает до конца года уменьшить наполовину зарплаты топ-чиновникам, которые получают больше 10 минимальных зарплат.

Об этом он написал в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Правительство предлагает, чтобы до конца 2020 года чиновники, у которых заработная плата более 10 "минималок" (сейчас 47 000 гривен), получали только половину. Исключение - работники, задействованные в мероприятиях по борьбе с COVID-19 и мероприятиях по нацбезопасности и обороне", — сообщил премьер.

Также правительство хочет на 30% уменьшить размер оплаты труда и вознаграждения руководителям и членам наблюдательных советов госпредприятий и госкомпаний.

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"На время пандемии и борьбы с коронавирусом Кабинет Министров четко расставляет приоритеты. Мы будем поддерживать людей и бизнес. В то же время, топ-чиновники должны понимать ситуацию и "затянуть пояса"", — считает Шмыгаль.

"Итак, начнем пересмотр Госбюджета с себя", — подытожил он.