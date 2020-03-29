Ермак о видео с братом: Обвинения Лероса - ложь и клевета. Подаю заявление в СБУ и ГБР (обновлено)

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Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал клеветой видео со своим братом, опубликованные нардепом от "Слуги народа" Гео Леросом.

Об этом он сообщил в комментарии Цензор.НЕТ.

"Это клевета, я буду подавать заявление, чтобы все правоохранительные органы дали оценку этим обвинениям, и не сомневаюсь, что вся эта ложь будет опровергнута. На видео мой брат Денис, который не имел и не имеет никакого отношения к каким-либо назначениям и коррупции. Денис - участник АТО, участник боев в Донецком аэропорту, принципиальный и порядочный человек, и он легко докажет свою невиновность и свое честное имя", - сказал Ермак.

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"Сегодня мной будут поданы заявления в СБУ и ГБР касательно распространенного видео с моим братом Ермаком Денисом. Я хочу, чтобы было проведено всестороннее расследование обстоятельств осуществления этих записей, прежде всего их достоверности, всех фактов, а также кто и по чьему заказу это делал, как эти записи оказались в Гео Лероса", - написал Ермак в фейсбуке.

Он также подчеркнул, что Лерос "переступил красные линии".

"Рекомендую подготовиться, потому что придется отвечать публично за каждое слово твоей лжи! Придется, кто бы за тобой не стоял!

Очень печально что такой, как ты оказался в партии "Слуга Народа" среди многих достойных людей, которые тоже, надеюсь, дадут оценку твоим действиям", - резюмировал глава ОП.

Ранее Лерос выложил несколько видео, на которых Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности.



