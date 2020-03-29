Финансирование Украинского культурного фонда и Института книги убрали почти полностью, НОТУ под угрозой закрытия, - депутат СН Ткаченко об урезании бюджета

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ткаченко

Депутат от "Слуги народа", глава Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко рассказал об изменениях в проекте бюджета.

Об этом Ткаченко написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"За ночь проект бюджета претерпел не лучшие изменений для культуры. Так, на кино оставили 450 млн (а 50 млн долга - забыли по дороге), но не срезали театры, и с музеями все тоже как ок", – написал он.

При этом, по словам Ткаченко, практически без финансирования остались Украинский культурный фонд и Институт книги. Национальная общественная телекомпания Украины оказалась под угрозой закрытия.

"Однако оставили 100 млн на строительство (!) для земляков премьера из другой партии. За такой бюджет - голосовать не буду", — добавил Ткаченко.

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Ранее в воскресенье премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет Министров завершил предварительную работу над изменениями в государственный бюджет на 2020 год. По его словам, "Несмотря ни на что, расходы на инфраструктуру и развитие, культуру и образование - сохранены".

Финансирование Украинского культурного фонда и Института книги убрали почти полностью, НОТУ под угрозой закрытия, - депутат СН Ткаченко об урезании бюджета 01

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Топ комментарии
+6 DARK SIDE 35611cd8
во время войны Черчиллю принесли на рассмотрение бюджет страны. Полистав документ, он спросил:
- А где же затраты на культуру?
- Так война же идёт! Какая культура?
- Если нет культуры, так зачем мы тогда воюем? - удивился Черчилль.
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29.03.2020 15:02
+5 Garry Grant
На шабаш "95квартал" надеюсь увеличили?
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29.03.2020 14:49
+5 Дмитрий Иванов c94c0f2c
Так он и критикует это только потому что против Бени хотят закон принять. Если бы не этот факт, то он бы урезание горяче поддерживал. Ткаченко беспринципный подонок
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29.03.2020 15:02
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