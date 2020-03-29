Восемь врачей инфекционного отделения в Тернополе уволились из-за риска заразиться коронавирусом, - главврач Чайковский

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В Тернополе из инфекционного отделения больницы уволилось 8 врачей из-за опасности заболеть на коронавирус.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом в программе "Тема дня" на "Общественном" сообщил главный врач Тернопольской больницы скорой помощи Ярослав Чайковский.

"8 сотрудников уже уволились из инфекционного отделения даже еще не контактируя с больными коронавирусом. Ибо есть опасения, есть риски для собственного здоровья. У кого-то хронические заболевания, у кого-то малые дети. И чтобы не подвергать семью опасности, люди уволились с работы. Этого могло бы не произойти, если бы у наших работников была мотивация. Получая 4 тыс. грн зарплаты мало кто может отдавать себя работе в таких опасных условиях", - отметил Чайковский.

По его словам, сейчас медикам выплатили лишь надбавку в размере должностного оклада, предусмотренную постановлением городского головы Тернополя Сергея Надала для медработников, которые контактируют с больными коронавирусом.

В то же время обещанные правительством 200% надбавки еще не выплачивали.

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Также для безопасности семей медработников, для работников больницы предоставили номера отеля "Галичина". "Со вчерашнего дня работники инфекционного отделения в нерабочее время отдыхают в отеле "Галичина". Трое наших работников поселились там. Они не возвращаются в семью, чтобы не подвергать родственников риску", - сказал Чайковский.