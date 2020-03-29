Митрополит Михаил осудил показательное кропление улиц от коронавируса: От пиара больше греха, чем веры

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Митрополит Луцкий и Волынский Михаил раскритиковал обрызгивание улиц священнослужителями во время карантина.

Об этом владыка сообщил в программе "Апоговорить", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

По словам митрополита, нужно привлекать к священным действам верующих. Если же действо происходит "на камеру", от этого больше греха, чем веры.

"Есть священнодействие, а есть понты. Если они любят "хорохориться", нечто вроде служения литургии в самолете, когда самолет летит, - это понты. К сожалению, церковь тоже попадается на крючок пиарности, хочет показать, насколько она современная. Надо кропить, совершать крестные ходы, но с участием людей. А если вы сели на машину, окропили и сняли видеоролик - толку от того минимум", - рассказал Митрополит Луцкий и Волынский.

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Ранее по стране прокатилась волна крапления священнослужителями улиц и городов святой водой для изгнания коронавируса. Часто свои действия борцы с недугом фиксировали на камеру и выкладывали в интернет.