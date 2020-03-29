На Закарпатье выявили 19 новых инфицированных COVID-19: все они контактировали во время посещения церкви с ранее заболевшей женщиной, - ОГА

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В Закарпатской области обнаружили 19 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщил замглавы Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко, передает Цензор.НЕТ.

"Закарпатский лабораторный центр в Ужгороде получил предварительные результаты анализов, проведенных методом ПЦР, контактных лиц жительницы Закарпатья, у которой подтвердили COVID-19. Среди 51 установленного контактного лица, у 19, которые контактировали с женщиной во время посещения церкви, выявлены положительные результаты. Это свидетельствует о возможном массовом инфицировании лиц в условиях несоблюдения карантина", - сообщил Гетманенко.

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С 23 марта все контактные лица женщины находятся на самоизоляции под контролем семейных врачей.

Для подтверждения анализов биоматериалы отправят в Киев в референс лабораторию Минздрава.

По состоянию на утро 29 марта на Закарпатье был зафиксирован один случай коронавируса у женщины из Мукачево. Сейчас она находится в Ужгородской областной инфекционной больнице. Ее состояние удовлетворительное.