Больше всего коронавирусом в Украине болеют люди в возрасте от 31 до 40 лет, - статистика Минздрава

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По состоянию на 29 марта в Украине больше всего на COVID-19 болеют люди в возрасте от 31 до 40 лет.

"Если рассматривать возрастную структуру пациентов с лабораторно подтвержденными случаями заболевания COVID-19 за минувшие сутки, больше всего заболели люди в возрасте от 31 до 40 лет. Это 22% от общего количества", - заявил во время брифинга заместитель Министра здравоохранения, Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

Кроме этого, зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией детей до 10 лет. Сейчас это 5,4% от всех заболевших на COVID-19.

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Развернутая статистика заболевания по возрастным группам сейчас такова:

▪ От 0 до 10 лет - 5,4%;

▪ От 11 до 20 лет - 4,5%;

▪ От 21 до 30 лет - 12,5%;

▪ От 31 до 40 лет - 22,4%;

▪ От 41 до 50 лет - 20,4%;

▪ От 51 до 60 лет - 21,3%;

▪ От 61 до 70 лет - 11,9%;

▪ От 71 до 80 лет - 1,4%;

▪ От 81 до 90 лет - 0,2%.