То, что брат Ермака проводит кастинги на госдолжности по ресторанам - это угроза нацбезопасности Украины, - глава StateWatch Каневский

2434 32
каневский

Андрея Ермака необходимо уволить с должностей в оборонном секторе, а также в Офисе Президента, после обнародования видео с его братом.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, передает Цензор.НЕТ.

"Андрей Ермак является членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром". Андрей Таран, новый министр обороны - креатура Ермака. От эффективного сотрудничества без коррупции "Укроборонпрома" и Министерства обороны Украины зависит, чем завтра ВСУ дадут отпор российскому агрессору. То, что брат Андрея Ермака уверенно проводит кастинги на государственные должности по ресторанам - это угроза национальной безопасности государства Украина", - заявил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Ермак через брата барыжит государственными должностями", - "слуга народа" Лерос опубликовал запись разговоров брата главы ОП. ВИДЕО

"Мы уже проходили "свинарчуков", которые за 5 лет "решалова" довели оборонный комплекс до такого состояния, что бронетанковые заводы не могли сложить партию новых БТР. ️ Считаю, что Президент Украины должен немедленно уволить Ермака из Наблюдательного совета "Укроборонпрома" и отстранить от любых вопросов в сфере обороны. Собственно, возмущает сам факт кадровых назначений в ресторане в органы власти в стране, пережившей Майдан и войну, по принципу "красивая девочка". Лично я бы уволил бы Ермака и ОПУ сразу после обнародованных видео. Все заявления Ермака в СБУ и ГБР являются пустыми. Ведь и СБУ, и ГБР, и ОГПУ сегодня вполне подконтрольные ОПУ. Поэтому Президент не имеет морального права ждать результатов расследования", - резюмировал Каневский.

Ранее нардеп от СН Гео Лерос выложил несколько видео, на которых Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности.

То, что брат Ермака проводит кастинги на госдолжности по ресторанам - это угроза нацбезопасности Украины, - глава StateWatch Каневский 01
То, что брат Ермака проводит кастинги на госдолжности по ресторанам - это угроза нацбезопасности Украины, - глава StateWatch Каневский 02

Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+12 Володимир Мик
В нормальной стране, Ермака, как минимум, отстранили от должности на время проведения расследования.
показать весь комментарий
29.03.2020 18:24
+6 Игорь Емец
В коментарі під дописом Лероса про брата Єрмака з'являються оптимістичні дописи, які починаються зі слів: "А Ваші Свинарчуки...". Тобто Зелібоби погоджуються з тим, що у них з'явилися свої свинарчуки. І наших свинарчуків за рік так ніхто і не посадив). А ваших посадять).
показать весь комментарий
29.03.2020 18:26
+6 Женя-Женя
скорее отстранят Лероса То, что брат Ермака проводит кастинги на госдолжности по ресторанам - это угроза нацбезопасности Украины, - глава StateWatch Каневский - Цензор.НЕТ 8272
показать весь комментарий
29.03.2020 18:28
Смотреть комментарии