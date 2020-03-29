Компромат на брата Ермака - это запоздалый привет от Богдана, - эксперт Украинского института будущего Ступак

9249 84
богдан,ермак

Документирование брата, тогда ещё помощника Президента Украины Андрея Ермака, проводило СБУ. Все технические мероприятия проводились без ведома Ивана Баканова, по команде Андрея Богдана и через его доверенных людей в СБ Украины

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал ассоциированный эксперт программы реформирования правоохранительной и судебной систем Украинского института будущего Иван Ступак, передает Цензор.НЕТ.

"Весь тот объём компромата на брата Главы Офиса Президента, который сегодня выбросил Гео Лерос - это запоздалый привет от Андрея Богдана! Поясню почему! В июне 2019 г. Андрей Богдан при создании Офиса президента не включил должность помощника в штатное расписание ОП. Андрей Ермак вышел на Зеленского, и в результате Богдан согласился восстановить должность помощника. Тут и было заложено начало обиды и мести. Запись переговоров брата Андрея Ермака проводилась с использованием профессионального оборудование, т.е. не халтура в барсетке", - рассказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Записи Лероса, расшифровка. ВИДЕО

"У Андрея Богдана, как Главы ОП, была квота на расстановку своих людей на руководящие должности в СБУ (замы руководителей региональных управлений и замы главы СБУ). На фоне этого у Андрея Богдана даже был конфликт с Иваном Бакановым. Надеюсь вы понимаете. Чтобы проводить документирование брата помощника Президента - нужно иметь более чем просто поддержку "наверху". Вывод: Более чем уверен. Документирование брата, тогда ещё помощника Президента Украины, проводило СБУ. Иван Баканов предан Президенту и не пошёл бы на такой откровенно мрачный ход. Поэтому все технические мероприятия проводились без его ведома, по команде Андрея Богдана и через его доверенных людей в СБ Украины", - резюмировал Ступак.

Ранее нардеп от СН Гео Лерос выложил несколько видео, на которых Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности.

Компромат на брата Ермака - это запоздалый привет от Богдана, - эксперт Украинского института будущего Ступак 01
Компромат на брата Ермака - это запоздалый привет от Богдана, - эксперт Украинского института будущего Ступак 02

Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+11 Иван Иванов f6220c5d
М ДА!!!Думаю ШУХЕР будет КАНКРЕТНЫЙ!!
показать весь комментарий
29.03.2020 18:49
+9 vitaliymkua
Зебіл, ти просто жалюгідний! Компромат на брата Ермака - это запоздалый привет от Богдана, - эксперт Украинского института будущего Ступак - Цензор.НЕТ 5690
Компромат на брата Ермака - это запоздалый привет от Богдана, - эксперт Украинского института будущего Ступак - Цензор.НЕТ 7492
показать весь комментарий
29.03.2020 18:54
+7 саша паламарчук
"А який то брат ермака торгує посадами?"-
"Це той,якого убив Порошенко на Донбасі"
показать весь комментарий
29.03.2020 18:51
Смотреть комментарии